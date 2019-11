CorSera - ADL-Ancelotti, frattura scomposta: non c'entra solo il ritiro

Frattura scomposta tra Ancelotti e De Laurentiis: è questo il titolo del Corriere della Sera all'indomani della scelta del patron di mandare la squadra in ritiro non condivisa dall'allenatore. Ma la distanza tra i due, si legge, non riguarda solo il ritiro: "La crepa si è aperta nel bel mezzo di una crisi di risultati. De Laurentiis ha imputato ai giocatori «cali di concentrazione e di tensione»; Ancelotti in questi mesi ha ascoltato le ragioni di qualcuno, ignorando i mal di pancia di qualche altro, e qualche screzio (vedi Insigne) c’è stato. Ha schierato ruoli e posizioni secondo il suo piano tattico, deludendo qualche aspettativa. I risultati non sono arrivati, almeno non quelli previsti a inizio stagione, il gruppo si è diviso".