CorSport - Distanza di 10mln tra Napoli e Real per James: si continua a trattare, i dettagli

C'è una distanza di dieci milioni tra il Napoli e il Real Madrid per James Rodriguez. Il giocatore ha già deciso, vuole andare via, c'è l'intesa col club azzurro dove ritroverebbe Ancelotti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli è pronto ad offrire 10 milioni più 30 di bonus, per un totale di 40. Ma gli spagnoli valutano il talento colombiano 55 milioni e con sconto si potrebbe arrivare a 50. Una valutazione non distante dalla prima proposta del Napoli. Nelle prossime ore si continuerà a trattare.