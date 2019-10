CorSport - Fabian accetta clausola monstre: pronto rinnovo per blindarlo dalle big spagnole

Fabian Ruiz è inseguito dalle big spagnole, come Real Madrid e Barcellona, ma il Napoli intende blindarlo. Come? Attraverso il rinnovo di contratto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che le parti parlano, la trattativa va avanti, e tra Natale e inizio 2020 si potrà ricominciare per arrivare alla firma con nuova scadenza fissata nel 2025 con inevitabile ritocco. Le prime chiacchiere - si legge - sono state amichevoli, si parla anche di clausola tra i 100 e i 120 milioni alla quale lo spagnolo, che vuole restare a Napoli, non si opporrebbe.