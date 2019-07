CorSport - Il Napoli fa sul serio per Pépé: Giuntoli volerà in Francia per incontrare anche il ragazzo

Il Napoli deve scegliere: Pépé oppure Icardi? Sono questi i nomi caldi per l'attacco. Entrambi i calciatori piacciono ad Ancelotti ma per entrambi c'è tanta concorrenza. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il ds del Napoli nei prossimi giorni volerà in Francia per incontrare direttamente le parti in causa per l'attaccante ivoriano del Lilla. Ne approfitterà per incontrare anche lo stesso calciatore che piace a tantissimi club e per il quale il Napoli ha offerto 60 milioni più il cartellino di Ounas. Il problema è che il ragazzo chiede un ingaggio all'altezza dei più importanti della squadra. Su di lui ci sono anche Manchester United e Psg.