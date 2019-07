CorSport - Svolta James, Mendes alleato spinge per il prestito: spunta un messaggio dal Napoli

Svolta nella trattativa per James Rodriguez al Napoli. Entra in campo Jorge Mendes dopo l'inserimento dell'Atletico Madrid. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che il Real chiede 42 milioni per liberarlo mentre il Napoli spinge per il prestito con diritto di riscatto. Il manager può sbloccare l'affare, ha una missione, ovvero quella di convincere i blancos ad accettare la richiesta della società azzurra. Ma c'è un altro alleato in questa operazione, si tratta di Zidane per il quale James è ormai fuori dal progetto tecnico. non resta che attendere fiduciosi per la fumata bianca. Dal pianeta azzurro continuano a raccontare: "Serve pazienza, molta pazienza".