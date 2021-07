Cosa intendeva Spalletti con quel ‘debito’ per Napoli-Verona

È arrivato Luciano Spalletti. Si è preso il centro della scena ed ha declinato tutta quella che è la sua idea di calcio, del Napoli che sta per essere e anche del Napoli che è stato. Ha parlato anche della sfida al Verona il nuovo tecnico, ha lanciato un messaggio chiaro ad una squadra che è ancora tutta da esplorare.

“Loro sono già in debito con me, tutti, poi lo racconterò a loro. Non posso dirlo a voi”. È stato criptico Luciano, ma il riferimento alla mancata possibilità di giocarsi la Champions è chiaro. Plausibile che il riferimento del tecnico sia al fatto che, non aver vinto quella gara contro l’Hellas, ha complicato e di non poco i piani e le strategie di un Napoli che in quei giorni Spalletti sapeva già che sarebbe stato suo.

Da una parte De Laurentiis che vuole guardare in faccia i calciatori in ritiro a Dimaro, Spalletti che sente di aver già maturato un credito nei confronti di tutti i calciatori che hanno clamorosamente fallito la sfida decisiva al Verona. Insomma, qualche traccia di un finale horror del passato campionato, continua a lasciare segni anche sulla strada di un Napoli che avrebbe bisogno di mettersi alle spalle i rancori mai veramente assorbiti.