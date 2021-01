"Credo in voi e ho fiducia in Gattuso", Repubblica svela la visita di ADL a Castel Volturno

De Laurentiis ha anticipato il suo arrivo in città, ha voluto incontrare Gattuso e la squadra, ha scelto di intervenire, col tweet e non solo, per rasserenare l'ambiente dopo le voci sull'esonero dell'allenatore e i nomi sui possibili sostituti. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica svela i contenuti dell'incontro: "Credo in voi e ho fiducia nel lavoro di Gattuso" il virgolettato riportato dal quotidiano. In questo modo, De Laurentiis ha rotto il ghiaccio, alleviando un po’ le difficoltà con cui stanno convivendo allenatore e squadra.