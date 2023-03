Da 0 a 10: Spalletti distrugge il paraculo Pep, il morto sulla coscienza, Glasner 'buffunciello' e il trauma di Anguissa

Il Napoli chiude la pratica Eintracht con la doppietta di Osimhen e la rete di Zielinski. Altra prestazione mostruosa di Lobotka fresco di rinnovo

Zero alla gita organizzata al centro storico. Stuprata Napoli, la logica, la storia. I tifosi tedeschi hanno pisciato sulle nostre istituzioni, si sono insinuati nel nulla organizzativo di una nazione allo sfascio, innescando una prevedibile reazione a catena degli scellerati ultras del Napoli. Mancava solo il red carpet e la consegna di statuine dorate nelle categoria: Peggior scenografia, Schifosi effetti speciali, Disastrosa regia. Ma si può portare 400 svitati e violenti in un corteo che termina nel cuore pulsante della città? Non c'è scappato il morto per caso, per puro caso e dopo ci saremmo dovuto sorbire tutta la retorica da quattro soldi.

Uno il tiro in porta in 180 minuti, con Meret meno impegnato di Checco Zalone all’ufficio Caccia e Pesca in Quo Vado. Inoperoso Alex, che si gode un’organizzazione difensiva che reprime sul nascere ogni pensiero offensivo del Francoforte. Tedeschi costretti alla resa preventiva come Massimo Troisi in Ricomincio da Tre: “Guarda che se non parli forse ti torturiamo, immediatamente parlavo, scrivevo, si nun capivano facevo 'nu disegno! “

Due sogni nel cuore, perchè un cuore non è mai troppo piccolo per accogliere un nuovo pensiero stupendo. Scudetto nella testa, Champions nella testa e gli occhi sono belli aperti, sbarrati, inumiditi da una lacrima di gioia e commozione. Una generazione in attesa, una città che s’è data un appuntamento ancora senza data, per una festa che sta per esplodere nel petto come un chicco di mais. E che poi la fame stimola fame e magari devi farne due di feste. “Peppiniello, le pizze passano a due…”. Volesse il cielo.

Tre le C invocate da Spalletti: serviranno tutte. Perchè ce l’ha insegnato il Woody Allen nell’incipit di Match Point: “La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita”. In Champions ci vuole Culo. Una C chiama l’altra. Una pallina che rimbalza sul nastro e poi decide da che parte del campo cadere. Un sorteggio che ti mette di fronte una squadra nel suo momento peggiore o migliore. Il Napoli è forte. Stratosferico. Una competizione come la Champions, però, la vinci anche se la Dea Fortuna soffia alle tue spalle.

Quattro a quel paraculo di Pep, che sto giochino lo ha già fatto in passato e sappiamo com’è andata a finire. Fa bene Spalletti a rilanciare la palla nell’altro campo: “Loro spendono 900 milioni e noi 9” punge Luciano, che come Jovanotti sa bene che i complimenti costano poco. Guardiola ha una corazzata, la Champions è per il suo City una gravosa maledizione per la valanga di milioni spesi. Il Napoli vola leggero, con la spensieratezza degli ‘Underdog’ che si ritrovano al ballo del liceo e non hanno alcuna intenzione di smettere di ballare. Meglio ascoltare la musica, che le lusinghe.

Cinque pappine, sia gentile. Alla vigilia Glasner o’ buffunciello come Tony Tammaro per impressionare la sua ‘Patrizia’, nel dopo gara si presenta mansueto e bastonato e riconosce l’imbarazzante superiorità del Napoli. In due gare s’è evidenziata la stessa distanza che c’è tra la tua dieta ed il pranzo da tua nonna. Abissale. Sia gentile.