ADL voleva Pio Esposito! Cds: "L'Inter ha rifiutato maxi-offerta del Napoli"

L'Inter blinda Francesco Pio Esposito, attaccante campano reduce dal prestito in Serie B allo Spezia. Il giovanissimo centravanti nerazzurro, come si legge sul Corriere dello Sport, resta e sarà a disposizione di Chivu, che ci ha messo del suo per caldeggiare la scelta. Non a caso, da quel giorno, tutti i rumors attorno al suo nome si sono silenziati. Tanto no da parte del club che lo blinda.

"Eppure, come premesso, le doti del ventenne centravanti nato a Castellamare di Stabia avevano ingolosito tante squadre: addirittura 13. Alcune avevano pensato addirittura di provare ad acquistarlo a titolo definitivo. Il Napoli su tutte, tanto che De Laurentiis pare fosse pronto a mettere sul tavolo una trentina di milioni. Ma insieme agli azzurri, si erano fatte avanti pure Fiorentina, Como, Nottingham Forest e Leicester: tutte respinte senza la minima esitazione. Qualche speranza in più l’avevano coltiva".