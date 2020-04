Da due mesi in attesa del sì di Dries. E di Milik per evitare un revival

Dopo due mesi dall'incontro con ADL, il Napoli attende una risposta definitiva da Dries Mertens in merito al rinnovo di contratto. Secondo il Corriere dello Sport il ritorno del Chelsea è stato prepotente e pericolosissimo, ma il belga dovrà comunicare la sua scelta in tempi ragionevoli al club azzurro. L'altro rinnovo da sbloccare è quello di Arek Milik, per evitare di arrivare alla scadenza come accaduto proprio con Mertens. Dunque senza rinnovo la cessione diventerà inevitabile senza un accordo sul prolungamento. Una serie di club, su tutti lo Schalke, in questo periodo hanno sondato la fantasia del polacco, ma per una svolta alla trattativa tra Napoli ed il suo agente è necessario incontrarsi e parlarsi faccia a faccia appena le limitazioni lo consentiranno.