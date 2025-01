Da Firenze: "Comuzzo verso la permanenza! Non c'è ancora l'ok di Commisso"

vedi letture

La trattativa tra Fiorentina e Napoli per Pietro Comuzzo è in stand-by. In questo momento, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il difensore di anni 19 che tanto piace al club di De Laurentiis sembra più vicino alla permanenza piuttosto che all'addio, soprattutto per volontà del presidente di Commisso che sembra intransigente nel scendere a patti con il Napoli.

La cifra che i viola continuano a chiederne è 40 milioni per lasciare partire il difensore centrale. Il Napoli si era fermato a 35 milioni coi bonus ma l'affare, che sembrava ben avviato alla conclusione, ha subito un rallentamento. Decivise le prossime ore. Il mercato si concluderà lunedì e col weekend di mezzo e le partite possibile che proprio lunedì possano arrivare novità in un senso o nell'altro.