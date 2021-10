Da Ospina a Lozano, Spalletti ha le idee chiare per la Fiorentina: le gerarchie sono cambiate

La stagione era cominciata con delle gerarchie ben delineate, ma il tempo e gli episodi le hanno modificate. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport nel giorno di Fiorentina-Napoli, facendo sapere che le decisioni che Luciano Spalletti prenderà per questo big match sono un segnale chiaro di come le cose siano cambiato. Così si esprime la Rosea:

"Le scelte che l’allenatore ha programmato per la partita di oggi pomeriggio lasciano intendere che le sue gerarchie sono abbastanza chiare, soprattutto dopo che tra i pali ci sarà il ritorno di David Ospina. Per Alex Meret potrebbe prospettarsi una nuova stagione da alternativa al portiere colombiano che, a quanto pare, trasmette maggiore fiducia a tutto il reparto arretrato. Il recupero completo ha permesso a Hirving Lozano di scavalcare Matteo Politano nelle preferenze dell’allenatore per la fascia destra: sarà quindi il nazionale messicano a partire titolare nel tridente offensivo".