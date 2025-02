Da Roma: "Conte voleva Zaccagni, ma lui ha detto no!", svelata cifra che ADL aveva offerto

A gennaio, dopo l'addio di Kvara e date le difficoltà ormai note per i vari Garnacho e Adeyemi, il Napoli ci ha provato per Mattia Zaccagni. Antonio Conte voleva il capitano della Lazio per il dopo Kvara ma sia il calciatore che il club biancoceleste hanno chiuso le porte a un trasferimento in azzurro. E ora sabato proprio Zaccagni proverà a battere i partenopei per la terza volta in stagione e soprattutto a difendere il quarto posto della sua Lazio.

Come riportato dal quotidiano Il Messaggero oggi in edicola, con tutti i retroscena sul possibile affare, De Laurentiis aveva chiamato Lotito perché Conte aveva indicato il 10 biancoceleste per il dopo-Kvaratskhelia ma il giocatore ha subito detto no, prima in privato e poi in pubblico. "C'era stato un sondaggio con il manager Giuffredi, era stata paventata alla Lazio la possibilità di mettere 20 milioni a bilancio" ma è arrivato un secco no anche da Lotito.