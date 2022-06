Da Roma - Luis Alberto al Napoli per Zielinski, si lavora allo scambio con la Lazio

Uno scambio alla pari senza contropartite né altro conguaglio: è quello che potrebbero fare Napoli e Lazio con Luis Alberto in azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno scambio alla pari senza contropartite né altro conguaglio: è quello che potrebbero fare Napoli e Lazio con Luis Alberto in azzurro, da Spalletti, e Zielinski nella Capitale che ritroverebbe Sarri. Uno scenario prospettato dall'edizione odierna del quotidiano capitolino Il Tempo: "Uno scambio alla pari (senza conguaglio economico in favore di nessuna delle due parti) che porterebbe l’ex Liverpool a Napoli e l’ex Udinese a Roma. Le cifre percepite da Zielinski sono quasi da top player: 7 milioni lordi a stagione (3,5 netti), non proprio una passeggiata. Per caratteristiche però sarebbe esattamente il calciatore che oggi manca alla Lazio".