Da Torino sognano: "Il sacrificio di Gatti per Osimhen alla Juve"

Federico Gatti al Napoli, Victor Osimhen alla Juve, più conguaglio ovviamente: è questa l'ipotesi del quotidiano Tuttosport per la prossima estate. Approfittando dell'interesse del club azzurro per il difensore (ma al Napoli piacciono anche Beukema del Bologna e Solet dell'Udinese), la Juve vorrebbe provare ad avvicinare Osimhen, che è il primo obiettivo per l'attacco con Vlahovic ormai destinato all'addio e il futuro di Kolo Muani in bilico. Il francese è in prestito dal Psg e non segna da diverse settimane.

Il nigeriano - che concluderà la stagione al Galatasaray e poi farà ritorno a Napoli - ha una clausola da 75 milioni valida solo per l'estero. Bisognerebbe trattare con De Laurentiis e non sarà facile convincere il Napoli. Secondo il quotidiano, però, la carta Gatti potrebbe facilitare l'operazione. "Il difensore piace molto a Conte. Il suo sacrificio potrebbe scalfire le resistenze del Napoli", si legge in prima pagina.