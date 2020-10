Da Torino: "Spunta la data per rigiocare Juve-Napoli, ecco cosa rischiano gli azzurri"

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha bisogno di più tempo per la sentenza su Juventus-Napoli. Si parla in maniera diffusa della situazione generatasi domenica scorsa sull'edizione odierna di Tuttosport, che cerca di riassumere la situazione attuale: Il giudice sta studiando le carte della Procura federale e potrebbe averne altre. Una serie di circostanze abbastanza irrituale. Una serie di circostanze che fa pensare a una sentenza molto articolata e che, molto probabilmente, non conterrà il 3-0 a tavolino contro il Napoli (che altrimenti sarebbe stato comminato in modo piuttosto semplice, anche solo sulla base del referento di Doveri).

Il 3-0 a tavolino contro il Napoli, infatti, sarebbe uno schiaffo alla Asl 2 del capoluogo campano, Questa mediazione, probabilmente, produrrà una sentenza che tra il primo e il secondo grado non assegnerà il 3-0 a tavolino, ma rinivierà la gara (13 gennaio prima data utile) e punirà il Napoli per non aver applicato correttamente il protocollo Figc-Governo (non avendo creato la bolla dopo il primo positivo di venerdì pomeriggio): 1 punto di penalizzazione in classifica o una multa".