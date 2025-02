Da Zirkzee a Veiga: i quattro big che il Napoli segue per l'estate

Quattro giocatori nel mirino, ma non solo, per la prossima estate. Con un tesoretto da 150 milioni e i ricavi Champions per rafforzare ulteriormente la squadra. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato di giugno ed elenca alcuni giocatori nel mirino del Napoli.

"Joshua Zirkzee, 23 anni, è un giocatore seguito, che ronza nelle menti, che piace a tanti e anche al Napoli. Talento e prospettive, in abbondanza, proprio come Edon Zhegrova, 25 anni, esterno destro kosovaro del Lilla che i francesi non hanno voluto cedere in inverno. Sempre vivi i piani che portano a una mezzala offensiva, fantasia e assist, qualche gol nei piedi raffinati: Gabri Veiga, 22 anni, due estati fa quasi azzurro dal Celta salvo poi virare alla velocità della luce verso la Saudi, proprio all’Al-Ahli. Torna tra gli obiettivi valutati. E con lui anche Giorgyi Sudakov, la stellina ucraina di 22 anni che lo Shakhtar valutava più dell’oro, oltre 50 milioni".