Dal Brasile - Allan ha detto sì al Psg! Convinto dal clan brasiliano, ma non vuole attriti con il Napoli ed i tifosi

MULTIMEDIA FOTO - GAETANO POSA CON LA MAGLIA DEL BELGIO DI MERTENS: "HO CONOSCIUTO POCHI UOMINI COSÌ, GRAZIE GRANDE!" Maglia autografata del Belgio ed un grande sorriso per Gianluca Gaetano. Il giovane talento azzurro ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con la maglia di Dries Mertens del Belgio ed ha voluto ringraziare l'amico per il regalo: "Ho conosciuto... GIOVANILI UNDER 17, IL NAPOLI VINCE 6-0 A FOGGIA E CON DUE TURNI D'ANTICIPO È GIÀ AI QUARTI DI FINALE DEI PLAY-OFF SCUDETTO Il Napoli Under 17 ha battuto 6-0 il Foggia grazie alle reti di Mancino (3), Cioffi, D'Agostino e Cavallo. Con questa vittoria gli azzurrini salgono a 48 punti, blindando matematicamente il secondo posto dietro alla Roma che vale la qualificazione diretta ai quarti di...