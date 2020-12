Dall'Argentina - Inchiesta su morte di Maradona ad una svolta: "Diego non curato"

"il paziente non era monitorato, non era sottoposto a continuo controllo medico come le sue condizioni avrebbero richiesto e non assumeva alcun farmaco per le sue patologie cardiache". Arrivano nuovi risvolti sulle indagini sulla morte di Diego Armando Maradona, che starebbero portando gli inquirenti ad avallare l'ipotesi dell'omicidio colposo. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera, che riporta alcune notizie diffuse da La Nacion.

'Grave incuria da parte dei medici, nessuno si occupava del paziente'. Non che ci fossero grossi dubbi, le fotografie dell’indegno letto di morte nella villa di Tigre le abbiamo purtroppo viste tutti, ma a dieci giorni dalla morte di Diego Maradona l’inchiesta penale sugli ultimi giorni del Diez e sulle responsabilità di chi gli stava accanto potrebbe essere a una svolta. Stando al quotidiano La Nacion prende infatti sempre più corpo l’ipotesi di 'morte derivata da mala gestione del paziente'. Si complicano quindi sempre più la posizione del medico Leopoldo Luque e della psichiatra Agustina Cosachov.