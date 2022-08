Dall'Inghilterra - Accordo verbale col Tottenham per Ndombele! Si lavora all'ingaggio: la formula

C'è l'accordo tra Napoli e Tottenham per Tanguy Ndombele. I due club hanno raggiunto un'intesa verbale per un prestito con diritto di riscatto.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è l'accordo tra Napoli e Tottenham per Tanguy Ndombele. I due club hanno raggiunto un'intesa verbale per un prestito con diritto di riscatto. Adesso la società partenopea sta trattando con il centrocampista francese e i suoi agenti i dettagli per quanto riguarda l'ingaggio. A riferirlo è l'esperto di mercato inglese Fabrizio Romano.