Dall'Inghilterra - McTominay-Napoli, c'è l'accordo con lo United! Inserita percentuale sulla rivendita

Il Napoli ha trovato l'accordo con il Manchester United per la cessione a titolo definitivo di Scott McTominay. A riferirlo è David Ornstein, giornalista di The Athletic che spiega nel dettaglio le condizioni affinché l'operazione si concluda.

"A condizione che tutte le parti siano soddisfatte sui termini del giocatore. 30mln di euro più la percentuale di vendita futura. Importante per lo United la conformità al Fair Play Finanziario. Il potenziale acquisto di Manuel Ugarte sarebbe favorito dall'uscita del 27enne".

🚨 EXCL: Napoli agree deal with Man Utd for Scott McTominay. Subject to all parties being satisfied on player terms. ~€30m + % of future sale. Important for #MUFC FFP compliance. Manuel Ugarte potential signing would be aided by 27yo’s exit @TheAthleticFC https://t.co/geo7ByDOn2