Dalla Francia - Napoli-Lille, 105 mln per Osimhen e Gabriel! Si è fatta sotto anche l'Inter, le ultime

Victor Osimhen, come vi stiamo raccontando già da diverse ore, è in città. Il giocatore nigeriano visiterà Napoli in queste ore, un passaggio importante per quello che potrebbe essere il suo trasferimento in azzurro. Quello di Osimhen, però, non sarebbe l'unico colpo sull'asse Napoli-Lille: secondo quanto riportato dal portale le10Sport il Napoli avrebbe pronta un'offerta da ben 105 mln da presentare in casa del Lille, il tutto per mettere le mani su Osimhen ma anche su Gabriel Magalhaes, difensore finito proprio nel mirino di Giuntoli.

Il Napoli metterebbe sul piatto, dunque, 80 mln per Osimhen ed all'incirca 25 mln per Gabriel. Nelle ultime ore - si legge - si sarebbe fatta sotto anche l'Inter per Osimhen, con un'offerta importante recapitata proprio al Lille, ma al momento quella di 80 mln del Napoli sarebbe la più importante pervenuta al club francese.