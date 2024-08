Ultim'ora Dalla Germania: "Ebimbe non va al Napoli! Non c'è accordo tra i due club"

Junior Dina Ebimbe, il primo obiettivo del Napoli per la fascia destra, è destinato a restare all'Eintracht Francoforte. Secondo Sky Sport DE, infatti, il club tedesco non accetta le condizioni del Napoli, ovvero prestito con diritto di riscatto, e dunque non c'è ancora alcun accordo tra le parti. Il tempo stringe e la fine del mercato si avvicina ed è sempre più concreta l'ipotesi che il Napoli chiuda il mercato senza un esterno destro oltre a Mazzocchi.

