Dalla Lazio all'Atalanta, altro scontro diretto vinto: 4 indizi fanno la prova dell'immensità del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro giro, altra vittoria. Altro scontro diretto e ancora tre punti. E' un Napoli inarrestabile, una macchina che strapazza anche l'Atalanta dopo averlo fatto - sempre in trasferta, come al Gewiss Stadium - anche con Lazio, Milan e Roma. La compagine di Spalletti sa vincere con le piccole, ma soprattutto con le big del nostro campionato. Ed è per questo che la vetta della classifica è più che meritata, come scrive il Corrriere dello Sport:

"Dalla Lazio al Milan e dalla Roma all’Atalanta: quattro indizi fanno la prova sull’immensità del Napoli, testimoniano la forza travolgente d’una squadra che sa vincere anche soffrendo, che esce dall’ennesimo esame con la fierezza del proprio football e ora vanta sei punti sulla seconda. Esiste un calcio pure senza Kvara, ora Spalletti lo sa: perché dopo aver dovuto fronteggiare, in passato, le assenze di Anguissa e quella di Osimhen, l’unica risposta seria che poteva ricevere dopo la lombalgia di un attaccante estroso come pochi, gli doveva arrivare dalla schiena dritta del suo Napoli contro un’Atalanta da applausi".