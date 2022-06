Dalla Spagna - Koulibaly vuole il Barça, già informato ADL: prevista offerta entro 3 settimane, i dettagli

Kalidou Koulibaly vuole il Barcellona. In attesa che gli spagnoli possano fare un’offerta ufficiale per il suo acquisto, Koulibaly dovrebbe iniziare il ritiro estivo con il Napoli.

Kalidou Koulibaly vuole il Barcellona. In attesa che gli spagnoli possano fare un’offerta ufficiale per il suo acquisto, Koulibaly dovrebbe iniziare il ritiro estivo con il Napoli. Lo scrive il quotidiano catalano Sport. I blaugrana sono alle prese con una situazione economica difficoltosa e devono prima operare delle cessioni. Il centrale - si legge - non vorrebbe andare alla guerra con il Napoli, quindi attenderà con pazienza presentandosi puntualmente al raduno.

L'agente di Koulibaly, Fali Ramadani, avrebbe già informato De Laurentiis dell'intenzione del giocatore di trasferirsi al Barcellona e ribadito il rifiuto a prolungare il contratto che scade nel 2023. Ci vorranno almeno due-tre settimane prima che il club catalano possa presentare la prima offerta, non appena si sbloccheranno le cessioni.

Ramadani avrebbe quindi concordato con De Laurentiis che Koulibaly sarà regolarmente presente al raduno dell'8 luglio a Dimaro se il suo trasferimento al Barcellona non sarà ancora avvenuto. Il Napoli si fermerà in ritiro fino al 19 luglio. Il difensore centrale si eserciterà normalmente agli ordini di Spalletti, sperando che l'operazione si chiuda al più presto, possibilmente prima che inizi la seconda parte del ritiro, a Castel di Sangro, tra il 23 luglio e il 6 agosto. Sport chiude ricordando che Koulibaly avrebbe già rifiutato il rinnovo al ribasso propostogli dagli azzurri e sarebbe molto felice di poter iniziare la sua nuova avventura al Camp Nou.