Dalla Spagna - Neto ha scelto il Napoli! Può arrivare gratis, ma deve ridursi stipendio

Neto si avvicina al Napoli? Dalla Spagna, Sport rivela la scelta che il portiere ex Juve avrebbe fatto circa la sua prossima squadra

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neto si avvicina al Napoli? Dalla Spagna, Sport rivela la scelta che il portiere ex Juve avrebbe fatto circa la sua prossima squadra. Il brasiliano vuole lasciare Barcellona entro il fine settimana per fare ritorno in Italia: ha scelto Napoli e si può chiudere in settimana. I blaugrana lascerebbero andare via Neto gratis, ma il portiere deve accettare di perdere quei soldi che avrebbe dovuto pattuire secondo il suo contratto, per poi abbassare le richieste di stipendio se vuole che il trasferimento avvenga.