Dalla Spagna - Valencia ha rifiutato 40mln del Napoli per Rodrigo, pronto il rilancio

Dalla Spagna sicuri: il Napoli ha messo sul piatto 40 milioni per strappare Rodrigo al Valencia. Questa l’indiscrezione diffusa da Mundo Deportivo, che spiega come il club azzurro ha presentato già un’offerta agli iberici, respinta perché ritenuta troppo bassa. Sempre secondo il portale spagnolo, il Napoli sarebbe pronto ad alzare l’offerta arrivando ad una cifra superiore ai cinquanta milioni.

L’attaccante classe ’91 potrebbe essere sacrificato per questioni di bilancio, il Valencia deve incassare 30-40mln entro la prima settimana di luglio, ma ha tutto l’interesse ad innescare un’asta per il calciatore che in passato è stato seguito anche da Barcellona, Real Madrid ed Atletico Madrid.