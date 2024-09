Dalla Turchia: "Il Galatasaray sta già provando a convincere Osimhen per acquistarlo"

Andato in prestito al Galatasaray fino al termine della stagione, il futuro di Victor Osimhen rimane un tema d'attualità. Sia alle nostre latitudini calcistiche che a quelle turche, vista la sua attuale squadra.

Accostato anche alla Juventus in chiave mercato, il centravanti classe 1998 della nazionale nigeriana di proprietà del Napoli potrebbe essere riscattato dal Galatasaray, club nel quale gioca attualmente in prestito. Almeno, questo a quanto riportato dai colleghi turchi di Fanatik: il club di Istanbul avrebbe già deciso di fare un tentativo per convincere il giocatore a restare anche dopo la fine di questa stagione.