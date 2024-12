Danilo dice sì al Napoli, ma spunta un terzo incomodo

Oggi alle 08:20

Un’ombra araba si allunga sulla strada che unisce il Napoli e Danilo. C’è anche l’Al-Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo sulle tracce del difensore che Conte ha inserito in cima alla lista del mercato di gennaio: una presenza ingombrante, un terzo incomodo.

Il ds Manna, però, continua a lavorare alla pista ritenuta ideale per mettere a posto la difesa. Danilo, tra l'altro, come sottolinea il Corriere dello Sport, ha già detto sì al Napoli e a Conte, e di sicuro il giocatore ha già concluso la sua avventura alla Juve visto che non rinnoverà il contratto.