Danilo la prossima settimana lavorerà con Conte: è fatta con il Napoli

vedi letture

Ci siamo per il passaggio di Danilo al Napoli. Non ci sono più dubbi sulla scelta da parte del centrale, tentato da un ritorno il Brasile, ma alla fine convinto di restare in Italia per sposare la maglia azzurra. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Danilo aspetta la risoluzione con la Juventus che potrebbe avvenire a ridosso dopo la gara del Maradona di sabato, e poi dalla prossima settimana potrà mettersi a disposizione di Antonio Conte per cominciare la sua nuova avventura. Contratto pronto di 18 mesi per l’ex City.

