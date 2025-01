Danilo, pronto un vertice: ADL ha fissato una condizione imprescindibile

vedi letture

Il Napoli resta in pressing per avere Danilo dalla Juve, ma la condizione è una soltanto: che il brasiliano si liberi a zero dalla Juventus che da tempo l'ha messo fuori dal progetto. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sono ore decisive anche per il futuro di Danilo. De Laurentiis è pronto a ingaggiarlo, ma a zero, senza alcun indennizzo per agevolare il suo addio dalla Juventus.

Per questo l’agente del giocatore, nei prossimi giorni, avrà un colloquio con il club bianconero. L’obiettivo è quello di arrivare a un accordo rapido per i titoli di coda. Solo dopo entrerebbe in gioco il Napoli, che aspetta Danilo subito, altrimenti lo accoglierebbe da svincolato in estate. L’accordo già c’è" si legge sul quotidiano.