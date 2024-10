David Neres titolare, ecco cosa manca per convincere Conte

Cosa manca per vedere David Neres titolare nel Napoli di Antonio Conte? Il Corriere dello Sport scrive dell'esterno brasiliano, che sta avendo un impatto incredibile subentrando a gara in corso, ma non riesce ancora a conquistarsi una maglia dal 1' in campionato: "David Neres alza il livello sfruttando la sosta Nazionali per assimilare al meglio i concetti base di Conte e l'importanza della fase difensiva dopo avere saltato i due ritiri estivi.

C'è bisogno di tempo, di sbagliare e ancora sbagliare. E' questo quello che deve fare ora Neres per guadagnarsi una maglia da titolare nel Napoli. Non bastano gol e assist, ora deve migliorare in alcuni concetti avendo giocato in campionato meno impegnativi dal punto di vista tattico" spiega il quotidiano in edicola.