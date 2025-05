De Laurentiis ha fatto una confessione agli amici su Allegri

vedi letture

Stavolta, c’è stato sistematicamente un solo uomo al comando del restyling ispirato da De Laurentiis, la sua maglia sarà azzurra e il suo nome sarà Massimiliano Allegri. Lo scrive in maniera perentoria la Gazzetta dello Sport, che non ha dubbi su quello che sarà il sostituto di Antonio Conte (che per la rosea è al passo d'addio):

De Laurentiis ha intuito da un po’ di tempo che con Conte non ci sarebbero stati margini, una connessione svanita e collegamenti telefonici sempre più rari. Ad Adl è sempre piaciuto Allegri, l’ha confessato in pubblico e anche in privato agli amici, vive con disincantata responsabilità lo stress del proprio ruolo, è democraticamente “autoritario”, non logora e ha una dimensione internazionale, come sottolineano le due finali europee spiega la rosea.