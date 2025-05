Futuro Conte, Chiariello: “Cosa mi risulta dopo il summit di oggi e la mia convinzione”

Incontro interlocutorio tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. E’ questo l’esito del summit di oggi durato poco più di tre ore. Il giornalista Umberto Chiariello si è espresso così su X: “Riunione finita e ciò che sta trapelando mi risulta vero: le parti si raggiorneranno tra due/tre giorni.

La notizia importante è che non c’è stata rottura e neanche addio, ed il Napoli spera ancora di trattenere Conte, che merita attenzione e rispetto per quanto ha dato. E questa è già una buona notizia. E non sono convinto che Conte abbia già scelto la Juve, si può ancora convincere”.