Il dubbio di Amoruso: "Non so quanto avrebbe segnato McTominay con questo giocatore..."

Lorenzo Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il voto della stagione di McTominay non può andare sotto l’8. La parte più importante di McTominay è arrivata quando è stato ceduto Kvaratskhelia. Non so se col georgiano quella zona di campo sarebbe stata di McTominay.

Dopo la partenza di Kvaratskhelia lo scozzese ha trovato più spazio, il georgiano chiudeva i suoi inserimenti. Non tutti i mali vengono per nuocere. Chi non segue il Napoli vede i 12 goal di McTominay e basta, ma il giocatore va valutato nella fase di possesso, in quella di non possesso e nella fase difensiva. All’inizio Mctominay non andava spesso al goal, ma era sempre lì presente in area di rigore, è sempre arrivato coi tempi giusti. Non ci dimentichiamo che McTominay al Manchester United veniva criticato, per lui non era facile arrivare in Italia e far così bene. Conte ci ha lavorato molto”.