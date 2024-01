Dendoncker è perfetto per il 3-4-3 di Mazzarri: cosa ci aspettiamo da lui

Leander Dendoncker sarà il nuovo centrocampista del Napoli. Un calciatore funzionale perfetto per il 3-4-3 di Mazzarri

Leander Dendoncker sarà il nuovo centrocampista del Napoli. Un calciatore funzionale perfetto per il 3-4-3 di Mazzarri, all'attivo ha 65 partite da difensore centrale oltre alle centinaia tra Inghilterra e Belgio come centrocampista, mediano davanti alla difesa. Anni 29, alto quasi 190 centimetri, nazionale belga, Dendoncker è sulla carta, per caratteristiche, quello che serviva al Napoli.

Scuola Anderlecht, ex Wolves, di proprietà dell'Aston Villa, il belga è un giocatore fisico e di sostanza in mezzo al campo. Non un fenomeno ma per quel ruolo non è necessario. Altri sono i giocatori di talento che dovranno decidere in zona gol le sorti del Napoli. Mazzarri nel girone di ritorno per inseguire la Champions si affiderà a Kvaratskhelia, Politano, Ngonge, Lindstrom, Traore oltre a Simeone, Raspadori e, ovviamente, Osimhen.

Dendoncker si sistemerà alle loro spalle - accanto a Lobotka ma volendo anche dietro come prima alternativa a Rrahmani - e con ordine farà il suo, senza strafare. Avrà bisogno di un po' di tempo per carburare (appena 114' minuti in campionato) e comunque è un prestito con diritto di riscatto. Ergo: mal che vada, a giugno sarà addio. Altrimenti riscatto a meno di dieci milioni. Intanto avrà sei mesi per ricordare nel rendimento l'affare Anguissa e non quello tentato Tuanzebe, che arrivò proprio dall'Aston Villa due anni fa in prestito.