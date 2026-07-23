Vergara: "Allegri mi chiede cose che ancora non so fare, ma posso fare la mezzala! Sugli obiettivi..."

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Antonio Vergara commenta la sconfitta del Napoli contro l'Arezzo, parla del lavoro con Allegri e del suo nuovo ruolo da mezzala.

Antonio Vergara guarda oltre il risultato della prima uscita stagionale del Napoli. Dopo il ko per 3-1 contro l'Arezzo, il centrocampista azzurro ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul lavoro svolto in ritiro agli ordini di Massimiliano Allegri e sul percorso di crescita che lo attende nel nuovo ruolo disegnato dal tecnico.

Vergara sulle richieste di Allegri

Vergara ha analizzato così la prestazione della squadra: "Si poteva fare di più, ma stiamo lavorando e caricando le gambe. Ho tanto da migliorare ancora in un nuovo ruolo: il mister mi chiede cose che ancora non so fare, quindi devo applicarmi per farcela". Sui tempi di adattamento alle richieste di Allegri ha aggiunto con un sorriso: "Dipende da me, può volerci un mese, un giorno, un anno. Dobbiamo vedere, speriamo siano brevi". Poi una battuta sul rigore assegnato all'Arezzo: "Ci fosse stato il VAR forse non l'avrebbe concesso, ma il risultato non è importante". Infine, sulle prime settimane con il nuovo allenatore: "Lo conosceremo meglio in questi giorni".

Vergara sul nuovo ruolo

Il classe 2003 ha parlato anche degli obiettivi personali e di squadra: "A livello personale spero di dare continuità a ciò che è iniziato lo scorso anno. Vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni e arrivare quanto più avanti possibile". Sul ruolo di mezzala, infine, Vergara ha mostrato fiducia nelle proprie qualità: "Penso di poter fare questo ruolo. Il mister mi dice che ho le doti, ma devo apprendere meglio i movimenti e le posizioni tattiche".