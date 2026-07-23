Live Dimaro 2026 day 7, a breve inizia l'unica seduta di giornata: per ora solo palestra

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

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10.30 - Gli azzurri ancora non si vedono in campo, mattinata di palestra per il gruppo.

10.10 - Posizionati nei pressi delle bandierine del calcio d'angolo quattro paletti a formare una mezza luna.

10.00 - Tutto pronto a Carciato, a breve inizierà la seduta mattutina, unica di giornata. Infatti Massimiliano Allegri ha concesso un pomeriggio di riposo agli azzurri.

Dopo il primo test amichevole a Dimaro-Folgarida di ieri contro l'Arezzo, gli azzurri scendono alla Ski.it Arena di Carciato per la seduta mattutina di allenamento del settimo giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del settimo giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.