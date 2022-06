Deulofeu al Napoli? L’agente: “Per il momento speculazioni, l’affare non è chiuso”

Gerard Deulofeu è il nome caldo per quanto riguarda il calciomercato del Napoli.

© foto di Image Sport

Gerard Deulofeu è il nome caldo per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Lo spagnolo piace tanto agli azzurri e la trattativa sta procedendo. Dopo le dichiarazioni rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di Deulofeu, Albert Botines, è stato contattato anche dalla redazione di Sportitalia dichiarando: “Fatta per Gerard al Napoli? Per il momento speculazioni, l’affare non è chiuso”.