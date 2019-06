Di Lorenzo dopo l'ufficialità: "Sono felice, Napoli è un club prestigioso. Non vedo l'ora di iniziare"

Il Napoli ufficializza l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli. Questo il messaggio del Presidente De Laurentiis attraverso il proprio profilo twitter: "Benvenuto a Napoli Giovanni!".

Queste le prime parole di Di Lorenzo in azzurro: "Sono felice di questa mia nuova avventura in un Club prestigioso quale è il Napoli". "Non vedo l'ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro"

Nella foto diffusa dal sito ufficiale del club azzurro, Giovanni Di Lorenzo con il DS azzurro Cristiano Giuntoli.

- LA SCHEDA - Di Lorenzo è nato a Castelnuovo di Garfagnana, provincia di Lucca il 4 agosto 1993.

Come calciatore cresce nelle giovanili della Lucchese prima di iniziare la carriera da professionista con la Reggina in Serie B. In Calabria gioca 3 stagioni dal 2009 al 2013 per poi andare in prestito al Cuneo in Lega Pro.

Successivamente il ritorno a Reggio Calabria e poi il trasferimento a Matera dove in due stagioni disputa 58 gare in Lega Pro.

Poi il grande salto all'Empoli in Serie B ad agosto del 2017. Con i toscani vince il campionato e viene promosso in Serie A. Nella scorsa stagione ha collezionato ben 37 gare segnando anche 5 reti.

Di Lorenzo è stato anche Nazionale Under 21. Dopo aver esordito nell'Under 20 con Di Biagio nel Torneo Quattro Nazioni, segue il CT azzurro nell'Under 21 dove esordisce il nell'agosto 2013 nella sfida Slovacchia-Italia vinta dagli azzurrini per 4-1. Con l'Italia Under 21 ha disputato 3 partite ufficiali.