Di Lorenzo già vittima inconsapevole della macchina social

Strano destino. Giovanni Di Lorenzo è una delle rivelazioni dell’ultimo campionato, disputando una seconda parte di stagione strepitosa in maglia Empoli. Nemmeno il tempo di arrivare al Napoli che è già finito nel calderone dei social e della strana teoria del meritiamo di più. A prescindere. Vittima delle stesse considerazioni che avevano accompagnato l’arrivo in azzurro di Fabiàn Ruiz, spesso accostato ai presunti colpi estivi delle rivali rivelatisi poi dei grandi flop (si veda il caso Pastore con la Roma).

Giovanni Di Lorenzo è un ottimo calciatore. È un ragazzo esploso tardi, ma non per questo si possono ignorare le qualità mostrate soprattutto in questo finale di campionato chiuso con 3 reti realizzate (delle 5 complessive) nelle ultime 8 gare. Non sarà un nome altisonante e la carta d’identità ci dice che per il classe ’93 non è stato semplice trovare il giusto contesto dove esprimere al meglio le proprie qualità. Perché spesso pensiamo che il calcio sia solo legato ai nomi, come se fare l’album delle figurine fosse strada certa per la vittoria, quando ci sono tantissimi esempi che dimostrano il contrario.

Il contesto. A fare la differenza per un calciatore resta sempre il contesto. La capacità di inserirsi sul piano tecnico ed ambientale nella struttura di una squadra per come viene concepita dall’allenatore. Sin dalla scorsa estate si ripete che Carlo Ancelotti nel ruolo di terzini ha sempre preferito avere calciatori di spinta, capaci di dare grande qualità nella fase propositiva dell’azione. Qualità che Di Lorenzo ha dimostrato di avere, abbinata ad una fisicità che lo rende un prototipo di calciatore molto interessante per il calcio di Ancelotti.

Aspettare prima di giudicare. Nessun trionfalismo o celebrazione prematura, perché l’ultimo giudice resta sempre il campo. Il Napoli si è mosso deciso su questo ragazzo ed ha anticipato la concorrenza crescente, dimostrando dunque di credere molto sulla futuribilità del nativo di Castelnuovo di Garfagnana. Staremo a vedere se Di Lorenzo sarà la prima scelta o sarà solo una parte della piccola rivoluzione che il Napoli intende operare sulla corsia destra. Inutile, dunque, accanirsi in giudizi che sarebbero viziati dalla parzialità. Attendiamo le mosse future per capire quali sono le idee del club ed accogliamo in maniera positiva un innesto che potrà dare comunque il suo contributo. E, magari, stupire come già fatto da altri colpi bollati come mediocri con eccessiva fretta…