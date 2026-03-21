Ufficiale Italia U21, i convocati di Baldini: out Hasa, prima chiamata per Ahanor

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Nella lista dei convocati non figura Luis Hasa, il centrocampista di proprietà del Napoli protagonista in Serie B con la Carrarese.

Arrivano anche le convocazioni dell'Italia Under 21 di Silvio Baldini. Gli Azzurrini sfideranno il 26 marzo alle 18.15 a Empoli la Macedonia del Nord e il 31 dello stesso mese la Svezia in trasferta alle 18.30. L'obiettivo è quello di avvicinarsi ancora di più alla qualificazione all'Europeo di categoria che si terrà in Albania e Serbia nel 2027. Fermo per infortunio Francesco Camarda, che si unirà al gruppo mercoledì sera e vedrà la partita di Empoli assieme al resto della delegazione. Di seguito la lista completa dei convocati nella quale non figura Luis Hasa, il centrocampista di proprietà del Napoli protagonista in Serie B con la Carrarese.

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).