Politano: "Queste vittorie fanno la differenza a fine stagione. Avanti sulla nostra strada!"

Politano: "Queste vittorie fanno la differenza a fine stagione. Avanti sulla nostra strada!"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 00:00Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli ottiene la quarta vittoria consecutiva e scavalca il Milan al secondo posto in classifica. Nella vittoria di Cagliari ancora tra i migliori in campo Matteo Politano.

Al termine del match vinto 1-0 all'Unipol Domus il nazionale italiana ha pubblicato un post sul proprio account Instagram, scrivendo: "Queste vittorie fanno la differenza a fine stagione. Avanti sulla nostra strada, prima di una sosta in cui c’è da riprendere un discorso in sospeso".