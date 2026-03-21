Alvino: "Rimonta sarebbe storica! L’Inter non ha tenuta mentale, a Milano temono Conte"

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Il giornalista Carlo Alvino ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Il Cagliari non ha mai tirato in porta, non c’è stata tanta sofferenza da parte del Napoli se non nel finale. Il Napoli dovrebbe vincerle tutte per dare fastidio all’Inter, significherebbe 12 vittorie consecutive e sarebbe qualcosa di storico, mai accaduto prima. L’Inter è una squadra che subisce la pressione e non ha tenuta mentale, spesso nel finale è crollata. In quasi tutti i salotti televisivi milanesi viene preso più in considerazione Antonio Conte che il Milan.

De Bruyne è un acceleratore di particelle, il giocatore che illumina. Stasera ci sono stati segnali positivi. È stato convocato dal Belgio di Rudi Garcia. E mi è parsa una convocazione inopportuna, anche perché è tornato da poco dall’infortunio e giocherà anche negli Stati Uniti. L’ho trovata una convocazione fuori luogo.

Ogni volta che il Napoli passa in vantaggio, porta a casa la vittoria. Questo è il Napoli di Conte. Per certi versi, il Napoli di oggi è stata la squadra che ha vinto lo scudetto che rischia anche quel poco che bisogna rischiare, ma che alla fine conquista i tre punti.

Il mercato? Spinazzola ha dato un validissimo contributo in questi due anni. Se le parti non dovessero trovare un accordo, visto che il giocatore chiede un biennale, prenderà in considerazione la Juventus. Bisogna comunque mentalizzarsi sul fatto che qualcuno possa andar via. Anguissa è un nome appetibile per tanti se non dovesse rinnovare, anche se la volontà di rinnovare c’è. Per Lobotka non c’è tantissima volontà, anche perché ha dato tanto e ha vinto tanto.

Conte? Ad oggi non c’è neanche un solo segnale che vada verso il divorzio. Il Napoli potrà fare un mercato da protagonista”.