Di Lorenzo: "Napoli pazzesca e Ancelotti leggenda, non vedo l'ora! C'erano altri 3 club, ma gli azzurri..."

«Non vedo l’ora. Giocare la Champions è il massimo. A Napoli poi c’è un tifo pazzesco, tutto sarà speciale». Sono le prime parole da giocatore del Napoli di Giovanni Di Lorenzo, rilasciate all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il neo-terzino azzurro oggi sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e domani firmerà il contratto: 1,2 milioni netti a stagione per cinque anni, riferisce la rosea.

CONCORRENZA - Una trattativa conclusa, quella per Di Lorenzo, in cui il Napoli è riuscito a battere la concorrenza di Inter, Roma e Atletico Madrid. Lo conferma lo stesso calciatore ormai ex Empoli: «C’erano tutte queste richieste e per me è stato un motivo d’orgoglio essere apprezzato dai club più importanti. Il Napoli mi ha voluto fortemente». Ma anche Di Lorenzo ha voluto fortemente Napoli, tanto che sulla partita contro gli azzurri di quest’anno in cui andò anche in rete racconta: «Una vittoria importante per l’Empoli nella corsa salvezza. Sapevo che il Napoli mi stava seguendo e forse quel pomeriggio ho dato loro la spinta per prendermi».

VOGLIA DI INIZIARE - Non solo l’ambiente e il tifo, Di Lorenzo non vede l’ora di iniziare l’avventura azzurra anche per incontrare Carlo Ancelotti: «Non vedo l’ora di conoscerlo ed essere allenato da lui. Parliamo di un tecnico che ha vinto tutto in ogni Paese in cui ha allenato. Una leggenda del calcio, sarà un onore per me lavorare con lui. Tutti i suoi ex giocatori ne parlano in maniera fantastica». E non solo, Napoli può essere anche il trampolino di lancio per la Nazionale: «Ci spero, non lo nego. Voglio fare il massimo e ritagliarmi uno spazio importante anche in una big per mettere in difficoltà mister Mancini. Ho fatto lo stage, ma adesso punto alla convocazione. L’anno prossimo ci sarà l’Europeo e voglio esserci a tutti i costi».