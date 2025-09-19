Di Lorenzo, notte da dimenticare e voti bassi: "Due errori in 20' e rosso fatale"

Oggi alle 08:20In primo piano
di Fabio Tarantino

Voti bassi in pagella per Di Lorenzo all'Etihad. Decisivo il rosso dopo 20' per fallo su Haaland. Episodio che inevitabilmente cambia l'inerzia della partita.

Voto 4 per La Gazzetta dello Sport: "Venti minuti, due leggerezze gravi. Sulla prima esce alto su Doku che poi si trova un'autostrada. La seconda porta all'espulsione amazza sogni".

Voto 4,5 per il Corriere dello Sport: "Lascia i suoi in dieci dopo venti minuti ma fare fallo è l’unica soluzione per evitare un gol quasi certo dato che Haaland è una sentenza".

Voto 5 per Tuttonapoli: "Un buco in avvio e poi il fallo da ultimo uomo che gli costa un rosso, giustamente sanzionato dopo l’intervento del Var".