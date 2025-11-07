Di Lorenzo: "Post-Scudetto? Stavolta è diverso, Conte ci dà continuità. Sui nuovi..."

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ad inizio stagione ha rilasciato un'intervista alla Lega Serie A, proposta oggi sul canale YouTube: "Iniziare la stagione con lo scudetto sul petto sicuramente è bello, vuol dire che l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di importante, di straordinario. Abbiamo iniziato anche due anni fa, è vero, con lo scudetto sul petto, però adesso è tutto diverso. Abbiamo lo stesso allenatore, c'è continuità nel progetto, quindi questo è sicuramente importante per noi, per l'ambiente, perché ci dà fiducia per questo inizio di stagione. È una stagione complicata, difficile, con tantissime partite. Il mister è sicuramente importante che sia con noi, dà continuità a questo progetto e abbiamo una base di lavoro già importante dall'anno scorso, quindi anche per i nuovi arrivati è più facile magari integrarsi al meglio e questo è un aspetto sicuramente che conta. Insomma, un giocatore quando sta bene in un posto, ha fiducia dell'ambiente, della squadra, della società... Siamo contenti dei nuovi ragazzi e si sono integrati subito alla perfezione".

Sull'arrivo di Kevin De Bruyne: "Sicuramente De Bruyne è stato un colpo importante, è un campione e tutti quanti avevamo anche la curiosità di vederlo da vicino quando è arrivato, per quello che ha fatto nella sua carriera. Sicuramente viene a rinforzare un reparto di centrocampo importante, ma sono arrivati anche altri ragazzi che sono integrati subito al meglio. Quindi c'è tutti i presupposti per creare anche un ambiente di lavoro sano, che questa è la cosa più importante".

Nonostante il grave infortunio del belga, le ambizioni del Napoli non cambiano: "Sicuramente è un anno importante per la squadra, ma anche individualmente. Ritorniamo in Champions dopo un anno di assenza, sarà bello riaffrontare le grandi squadre d'Europa: le partite danno anche una spinta per il campionato se riesce ad affrontarle nella maniera giusta. Poi il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia e con la Nazionale il Mondiale. Anche per me personalmente è un anno importante, quindi cercherò di lavorare al meglio per arrivare preparato a tutte le competizioni".