Di Lorenzo show, voti altissimi sui quotidiani: "E' fuori dal tunnel, notte magica!"

Oggi alle 09:10

Doppietta e show in nazionale per il capitano dell'Italia, Giovanni Di Lorenzo. I voti sono altissimi per la sua prova contro Israele.

Voto 8 per La Gazzetta dello Sport: "Non segnava in azzurro da quasi due anni: ne fa due che segnano la gara. Anche un lancio d'oro a Retegui e a Gloukh lascia briciole".

"Fregiato dei gradi, lancia Retegui, poi Dimarco, sbaglia pochissimo sia in fase di copertura che di impostazione. Si regala la prima doppietta nazionale a suggellare finalmente una notte azzurra da top dopo tante amarezze" si legge sul Corriere dello Sport. 7.5 in pagella.

Stesso voto anche per Tmw: "E' finalmente fuori dal tunnel. Dopo una stagione sciagurata, ritrova sorriso, attenzione difensiva e anche i gol: in Nazionale non segnava da quasi due anni, stasera ne ha realizzati due".