Diario-Lukaku, dalle visite allo spogliatoio: "Conte mi porta ad un altro livello. Dries mi ha detto di Napoli..."

Il giorno dopo l'ufficialità, il Napoli ha pubblicato sui suoi canali social un diario-video delle prime ore napoletane di Romelu Lukaku, sin dall'approdo a Roma, con all'interno anche alcune prime parole dell'attaccante belga: "C'è l'opportunità molto bella di essere in una squadra che vuole costruire qualcosa di molto importante".

Simpatico Big Rom anche nell'approccio con i medici di Villa Stuart: "Tutto questo è colpa mia", in riferimento ai tanti tifosi all'esterno.

Su Conte: "La mia storia con lui è iniziata tanti anni fa, mi voleva anche come ragazzone a 19 anni. Non abbiamo modo di lavorare insieme, poi c'è stata l'opportunità qualche anno fa e mi ha portato ad un altro livello calcistico, ma anche mentalmente. Ho una foto con lui quando abbiamo vinto lo Scudetto, per me è la cosa più bella del nostro percorso. Quando festeggi hai scritto la storia, come dice lui".

Sull'accoglienza a Napoli: "Si vede che i tifosi vivono per la squadra. Questo per un giocatore ti dà stimoli importanti. Quando vedi questo a Napoli, hai l'obbligo di dare il massimo sempre in campo o in palestra per essere pronto alla partita".

Su Mertens: "Ho parlato con il mio caro amico Mertens, lui mi conosce molto molto bene e mi ha detto che la piazza di Napoli è fatta per me. Ed io sono pronto".