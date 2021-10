Diego, Buon Compleanno: "Sarebbe felice di viverlo col Napoli 1° ed in lotta col Milan"

Buon compleanno, Diego, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per ricordare la nascita di Diego Armando Maradona, venuto alla luce all’ospedale Evita di Lanus ma figlio di Villa Fiorito, calle Azamor 523, Grande Buenos Aires: "Sì, oggi sarebbe stato il compleanno del Diez. E sarebbe stato felice di viverlo con un Napoli in testa alla classifica, in lotta col Milan, come ai suoi tempi. Giusto l’anno scorso, per il suo 60° “cumple”, l’ultimo pensiero calcistico di Diego era stato per i partenopei: «Se è vero che non c’è 2 senza 3, vorrei che il Napoli vincesse presto un altro scudetto. Mi piace, caro Gattuso». Allora, causa Covid, si era solo al 5° turno e il Napoli inseguiva ancora i rossoneri, 12 a 13 punti. Figuriamoci oggi che avrebbe detto, Maradona…".